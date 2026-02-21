El CCUP suma jerarquía: el experimentado mediocampista Matías Miramontes se incorpora al plantel de Primera División

El CCUP de Roldán sigue apostando al crecimiento institucional y deportivo, y en ese camino anunció nuevas incorporaciones que refuerzan su plantel superior. La noticia más resonante es la llegada de Matías Miramontes, futbolista con trayectoria en el país y en el exterior, quien vestirá la camiseta del equipo en la temporada en curso. Este sábado saldrá a la cancha en el primer partido de la Liga Cañadense en el que el CCUP hace de local a partir de las 17hs.

Miramontes inició su carrera en las divisiones inferiores de Temperley y dio el salto a clubes de relevancia nacional como Newell’s Old Boys y Gimnasia y Esgrima de Jujuy, donde consolidó su experiencia en el fútbol argentino.

Su recorrido también incluye un importante paso por el fútbol italiano, defendiendo los colores de instituciones como Venezia FC y Ancona en la Serie B, además de etapas en US Cremonese, US Triestina Calcio 1918 y Frosinone Calcio, sumando rodaje en distintas categorías del fútbol europeo.

Desde la institución remarcaron que estas incorporaciones reafirman el trabajo sostenido que viene desarrollando el club en los últimos años, con el objetivo de consolidar un equipo competitivo y seguir elevando el nivel deportivo.

Con la llegada de Miramontes y otros refuerzos en diferentes lineas del equipo, el CCUP renueva su ilusión y continúa construyendo equipo, apostando a la experiencia y al compromiso como pilares fundamentales para afrontar los desafíos de la temporada en la Liga Cañadense.