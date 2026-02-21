Traferri volvió a liderar en 2025 la presentación de proyectos en el Senado santafesino

Durante el año legislativo 2025, el senador provincial Armando Traferri fue nuevamente el miembro de la Cámara de Senadores que más proyectos presentó. En total, ingresó 69 iniciativas, de las cuales 43 correspondieron a proyectos de ley, 15 a pedidos de informe y 11 a proyectos de comunicación, consolidando una intensa actividad parlamentaria centrada en la elaboración normativa y el control de la gestión pública.

La producción legislativa desarrollada a lo largo del año estuvo orientada a responder demandas concretas de la ciudadanía y a fortalecer el rol del Senado como ámbito de debate, elaboración normativa y transparencia institucional. En ese marco, Traferri impulsó una agenda amplia que abordó problemáticas sociales relevantes y que tuvo difusión pública por su alcance e impacto, entre ellas iniciativas vinculadas a la educación integral sobre salud mental y adicciones, la promoción y protección de los derechos de las personas mayores y la creación de una Defensoría Provincial de Personas con Discapacidad, con el objetivo de garantizar el acceso efectivo a derechos y mejorar la respuesta del Estado.

Asimismo, el senador presentó numerosos pedidos de informe como herramienta fundamental de control legislativo, con el propósito de acceder a información precisa sobre programas, acciones y decisiones del Poder Ejecutivo, reafirmando la importancia del acceso a la información pública y la rendición de cuentas.

En relación con esta tarea, Traferri destacó que “el trabajo legislativo tiene sentido cuando se traduce en leyes y acciones concretas que respondan a las demandas reales de la ciudadanía”, y subrayó que “contar con un marco normativo actualizado y sensible a las problemáticas sociales es clave para mejorar efectivamente la vida de las personas”.