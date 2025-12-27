Con sorteos de vuelos a Madrid, Punta Cana y Brasil, este sábado inaugura la nueva pista del Aeropuerto de Rosario

El Gobierno de la Provincia de Santa Fe inaugurará este sábado, a partir de las 18, las obras de modernización del Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, en la ciudad de Rosario. La actividad será abierta al público y marcará la reapertura formal de una infraestructura estratégica para la conectividad aérea de la región.

La intervención demandó una inversión cercana a los 150 millones de dólares, financiada íntegramente con recursos provinciales, e incluyó la repavimentación integral de la pista principal y la incorporación de un nuevo sistema de balizamiento. Tras la inauguración, el aeropuerto retomará su operatoria regular el lunes 29 de diciembre.

La reapertura se celebrará con una propuesta pensada para toda la familia, que combinará actividades recreativas, espectáculos musicales y exhibiciones aéreas, en un evento que busca acercar el aeropuerto a la comunidad y poner en valor la magnitud de las obras realizadas.

Una fiesta a cielo abierto

Durante la jornada se realizarán sorteos de pasajes a destinos internacionales como Madrid, Punta Cana y distintas ciudades de Brasil. Además, el público podrá disfrutar de exhibiciones aéreas y demostraciones de paracaidismo.

El cierre musical estará a cargo de la cantante Sofía Gazzaniga y de la banda Vilma Palma e Vampiros. En paralelo, se ofrecerán visitas guiadas por las instalaciones del aeropuerto. El evento será transmitido en vivo por el canal oficial de YouTube del Gobierno provincial.

Obras clave para la conectividad aérea

Los trabajos comprendieron la repavimentación completa de la pista de 3.000 metros, una intervención central para garantizar operaciones seguras y eficientes de aeronaves de gran porte. También se instaló un sistema de balizamiento LED de última generación, que mejora la visibilidad y optimiza las condiciones operativas en horarios nocturnos y con meteorología adversa.

En el área terminal, se amplió la denominada terminal flexible, que ahora suma más de 10.500 metros cuadrados. La obra incluyó la incorporación de dos mangas, nuevas escaleras mecánicas y la renovación integral del sector internacional, con el objetivo de mejorar la experiencia de los pasajeros y acompañar el crecimiento del tráfico aéreo.

Como parte del proyecto, también se ejecutó el ensanche de la avenida Jorge Newbery, uno de los accesos estratégicos al aeropuerto, una mejora clave para la circulación y la integración del predio con la trama urbana y metropolitana.

Con esta inauguración, el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas inicia una nueva etapa, con infraestructura renovada y condiciones operativas acordes a los estándares actuales de la aviación comercial, reforzando el rol de Rosario como nodo aéreo del centro del país.