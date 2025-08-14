Concejales de Roldán se plantaron con un “rechazo categórico” a los vetos de Milei en discapacidad y jubilaciones

A través de una declaración sancionada por unanimidad, los seis concejales de Roldán expresaron su “rechazo categórico” a los vetos dispuestos por el presidente Javier Milei a las leyes que declaran emergencia en discapacidad y establecen un reajuste de haberes jubilatorios.

El texto señala que ambos vetos “constituyen un retroceso en la protección” de derechos humanos. “Expresamos el absoluto rechazo a todo recorte presupuestario que afecte los derechos y la asistencia a las personas con discapacidad, así como a jubilados, la educación y la salud pública”, subraya.

A la vez, insta a las autoridades nacionales a “reorientar las medidas de ajuste” hacia sectores no vulnerables e invita a concejos deliberantes y comunas de Santa Fe a pronunciarse en igual sentido. “Las personas con discapacidad enfrentan múltiples barreras (…), por lo que cualquier reducción de recursos impacta directamente en su calidad de vida”, señala el comunicado.

“El desarrollo de una sociedad justa y solidaria se mide por el cuidado que brinda a sus miembros más vulnerables. Ajustar en estos sectores no representa equilibrio fiscal, sino un grave desequilibrio moral”, establece, y afirma: “Como órgano representativo de la comunidad, el Concejo tiene el deber de pronunciarse antes medidas que afectan de manera directa a vecinos de nuestra ciudad”.