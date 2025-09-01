Contrarreloj: necesitan reunir los últimos $6 M para que Bauti pueda tratarse en México

Hace algunos meses la familia de Bauti, un niño de 10 años que padece parálisis cerebral leve y retraso madurativo inició la campaña #3000matesporbauti con el objetivo de reunir los u$s35.000 que necesitaban para que el niño pueda tratarse en Monterrey, México, con Cytotron, un procedimiento que muestra la película “Los dos hemisferios de Lucca”, que alcanzó notoriedad a partir de su estreno en la plataforma Netflix, y que podría mejorar notablemente su calidad de vida.

En pocos días deben hacer el pago y aun les restan $6.000.000 para la totalidad del tratamiento que iniciará el 8 de octubre cuando partan para México. “Esta semana tenemos que pagar, el tiempo nos corre, pero estoy segura que lo vamos a lograr”, publicó su mamá en la cuenta @todos.xbauti donde fueron siguiendo la campaña y donde también se pueden encargar los mates que fabrica la familia y que fueron el motor principal de la movida solidaria.

Los mates los venden en diferentes ferias, entre ellas las de Roldán, pero este fin de semana el clima les jugó una mala pasada y no pudieron presentarse en ninguna.

“Nació con hidrops fetal y una anemia severa. A los 15 días de vida tuvo un ACV hemorrágico, estuvo 59 días en neo y atravesó varias cirugías por hidrocefalia”, contó María Victoria Venturini, su madre, hace algunos meses a El Roldanense. “Como consecuencia, tiene parálisis cerebral, hemiplejía izquierda, retraso madurativo y babeo constante. Hace dos años que no presenta convulsiones y avanza con esfuerzo, amor y mucha rehabilitación”, añadió.

“Hicimos todo lo que era necesario para anotarlo en este tratamiento y fue aceptado. Ahora debemos reunir la plata”, expresó. El costo es de 35.000 dólares y, además, deben cubrir tanto los pasajes como una estadía de 32 días.

Para colaborar, cualquiera puede hacerlo a través del alias todosxbauti2025, a nombre de la madre. En caso de necesitar más información, comunicarse al whatsapp haciendo clic acá.