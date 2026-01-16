Convocan a marchar y pedir mayores controles tras las muertes de mascotas por pirotecnia en Roldán y Rosario

Grupos proteccionistas de animales realizarán una marcha en reclamo de más controles y una normativa más férrea que prohíba el uso de pirotecnia en Rosario y la provincia de Santa Fe. La convocatoria será este 17 de enero a las 18, en la plaza Pringles (Córdoba y Paraguay).

El detonante fue una serie de casos de muertes de mascotas durante las celebraciones de fin de año en la ciudad y la región, derivados del uso de pirotecnia. Uno fue el de Camila y Walter, una joven pareja de barrio Azcuénaga que sufrió la pérdida de 11 gatos y 3 perros en el incendio de su casa, ubicada en Pedro Lino Funes al 1500.

El hecho ocurrió durante el mediodía del jueves 1º de enero, cuando habían ido a almorzar a la casa de los padres de Walter. Según el testimonio de vecinos, una media sombra colocada en el patio de la vivienda se prendió fuego porque le cayó encima algún tipo de pirotecnia. Las llamas consumieron casi todo el lugar y le causaron la muerte a todas sus mascotas, menos una que logró salir y sobrevivió.

Además, dos mascotas fallecieron tras escapar en Navidad en Roldán. El primer caso fue el de Meithy, una ovejera belga que se fue de su casa el 24 de diciembre. Después el de Aurora, una golden que fue encontrada con vida, pero luego falleció en la veterinaria por su estado de salud.

Los dos episodios generaron una gran consternación, tanto en las personas directamente afectadas como en proteccionistas de animales de Rosario y la región, alertados y preocupados frente al uso indiscriminado de pirotecnia durante las fiestas.

“Queremos que esta tragedia sirva para que no le pase más a nadie. Lo tuvimos que vivir en carne propia para entenderlo, nos arruinaron, eran nuestros hijos, ahora llegamos a una casa que está vacía”, sintetizaron Walter y Camila en diálogo con Canal 3 acerca de la convocatoria para este sábado.

Según confiaron los organizadores, el objetivo es visibilizar todavía más la problemática, reclamar al municipio por el cumplimiento de la normativa vigente e impulsar una “ley Camila” –no está claro si a nivel provincial o local mediante la modificación de la ordenanza vigente– que prohíba el uso de fuegos artificiales, petardos, bengalas y otros elementos similares.

Cabe destacar que el uso de pirotecnia afecta gravemente a personas vulnerables como niños, ancianos, personas con autismo o enfermedades crónicas debido al ruido e imprevisibilidad, además de impactar en mascotas y el medio ambiente.

Fuente: Rosario 3