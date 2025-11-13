Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

Asociación Cooperadora N.º 1399

Domicilio: Juan José Paso 212 – Ciudad de Roldán

Convocatoria:

De conformidad con lo establecido en el Estatuto Social vigente, la Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora N.º 1399 convoca a todos sus asociados a Asamblea Extraordinaria, que se llevará a cabo el día 21 de noviembre de 2025, a las 18:00 horas, en Juan José Paso 212, Ciudad de Roldán, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1. Designación de dos (2) asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.

2. Consideración y aprobación de modificaciones al Estatuto Social.

3. Tratamiento de otros asuntos relacionados con la reforma estatutaria.

En caso de no reunirse el quórum reglamentario en primera convocatoria, la Asamblea se celebrará en segunda convocatoria, una hora después, en el mismo lugar y con el número de socios presentes, siendo válidas las resoluciones que se adopten.