La EPE monta una subestación transformadora en Roldán y habrá amplio corte de luz

La Empresa Provincial de la Energía montará este jueves una subestación transformadora en Roldán y, como consecuencia de esos trabajos sumados al mantenimiento general, se cortará la luz en todos los barrios de la zona norte.

Los trabajos mencionados están programados para este jueves 08 de enero de 08:00 a 14:00 y la zona facetada está comprendida por: Los Indios, La Estancia I, La Estancia II, Acequias del Aire, Las Acequias, Santa Teresa, Cotos Unanue, Cotos de la Alameda, Parque Esmeralda, Travattore Giandoménico, San Eduardo, María Esther, Las Estacas, El Troncal, Los Olmos, Maíz, El Cielo y Los Aromos.

Algunos barrios, sumados a los antes mencionados, se pueden llegar a ver afectados por dos cortes de 15 minutos aproximadamente por maniobras a las 08:00 y a las 14:00 hs.

En caso de mal tiempo se pueden suspender las actividades previstas.

La empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario indicado.