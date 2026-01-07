Josefa tiene 80 años, hace diez perdió contacto con su hija y ahora la busca en Roldán

Sonia es la que está en el medio en la foto y a su lado, sus hijas

Con tonada entrerriana y la voz un poco resquebrajada, Josefa Ferreyra se contactó por teléfono con un miembro de El Roldanense para hacer un pedido de ayuda: “Estoy por cumplir 80 años y quiero reencontrarme con mi hija Sonia Beatriz Fabre, y el último dato que tengo es que está viviendo en Roldán”, contó.

Josefa reside en Oro Verde, Entre Rios, y tiene otros cuatro hijos con los que mantiene relación. Sin embargo, hace diez que “por cosas de familia”, perdió todo contacto con Sonia.

“A ella la crio la abuela, mi mamá, y cuando falleció se fue a vivir a Rosario con su abuela paterna. Ella estudió, tuvo hijos, progresó. Es docente y se que estuvo trabajando de esa profesión. Además tiene tres hijos”, contó sobre Sonia, quien tiene 57 años.

“Uno de mis hijos la veía en Facebook y después no la encontró mas. Necesito saber de ella, quiero reencontrarme”, imploró.