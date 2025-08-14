Corte de luz programado para este jueves en Roldán

La Empresa Provincial de la Energía anunció que con motivos de realizar trabajos programados de mantenimiento en la línea de media tensión este jueves 14 de agosto comenzará en Roldán con un corte de luz.

Se llevará a cabo entre las 8 y las 14 hs y afectará a los barrios: El Charquito , Talleres

Cabe aclarar que algunos barrios, sumados a los antes mencionados, se pueden llegar a ver afectados por dos cortes de 15 min. aprox. por maniobras a las 08:00 y 14:00 hs.

La empresa se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario indicado.