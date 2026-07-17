Corte programado en Roldán: cuatro barrios estarán sin servicio eléctrico este viernes

La empresa informó que este viernes 17 de julio se llevará adelante un corte programado del suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad de Roldán.

Los trabajos se desarrollarán entre las 8 y las 14 e incluirán tareas de despeje de electroductos, mejoras en las instalaciones de SETAS y mantenimiento general.

Las zonas directamente afectadas serán los barrios Acequias del Aire, Los Indios, La Estancia I y La Estancia II.

Además, otros sectores de la ciudad podrían registrar dos interrupciones temporales de aproximadamente 15 minutos, previstas para las 8 y las 14, debido a las maniobras necesarias para realizar los trabajos.

Desde la empresa aclararon que las actividades podrán suspenderse en caso de mal tiempo o por razones de fuerza mayor. También señalaron que el servicio podría restablecerse antes o después del horario anunciado, de acuerdo con el desarrollo de las tareas.