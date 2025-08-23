Creación, decoración y diseño: llega una mentoría en ambientación de fiestas con inteligencia artificial

La decoración y ambientación de fiestas nunca deja de modernizarse y continúa innovando. El próximo 9 de octubre llegará una oportunidad imperdible para artistas que buscan profundizar su costado creativo y desean formarse en el diseño de eventos temáticos. Fábio Raian, especialista en la materia y profesor de 12.000 alumnos en más de 24 países, trae a Rosario su mentoría “Crea & Decora, Fiestas Creativas con Inteligencia Artificial”, organizada por “Te Invito Argentina” e impulsada por la roldanense Florencia Ruiz, titular de la marca “Flor de Deco”.

Se trata de un taller presencial que será dinámico y lleno de contenido, con cupos limitados y exclusivos por ciudad. No es necesario saber de diseño ni tener experiencia previa, solo ganas de crear y decorar. Durante la jornada, que se realizará de 10 a 18 horas, los asistentes aprenderán a crear personajes únicos con IA, diseñar tortas y decoraciones digitales en minutos, y combinar colores, así como conocerán herramientas digitales que ayudarán a desbloquear la creatividad y cambiarán la forma de decorar de cada uno.

Durante el curso, Fábio enseñará pilares clave de la decoración como el concepto real de un proceso creativo, las aplicaciones prácticas que pueden transformar la ambientación de fiestas, cómo crear una paleta de colores y de qué forma dominar el círculo cromático para lograr las mejores combinaciones. Además, brindará detalles sobre cómo y dónde comprar imágenes de alta calidad para tus proyectos, la manera de usar texturas universales y la forma de organizar las ideas para presentarlas al cliente como un verdadero profesional.

El programa de estudio de la mentoría comprende los siguientes parámetros: introducción al uso de la IA en el mundo de las fiestas, cómo aplicarla y crear personajes únicos utilizándola, cómo escribir prompts detallados que funcionen, el montaje de un portfolio de proyectos, y los tips para presentar renders y cerrar ventas. En paralelo, los alumnos aprenderán a proyectar arreglos de globos orgánicos a través de la IA, la gestión de un banco premium de imágenes y la edición de propuestas digitales en solo cinco minutos, entre otras cosas.

Rosario será la primera parada del profesional brasileño, que luego llevará el curso a otras ciudades como Córdoba, Mendoza, Misiones y Bahía Blanca. Todos los inscriptos se llevarán consigo dos regalos, un ebook de 30 prompts de bocetos hechos por Raian y más de mil imágenes disponibles para cualquier fiesta. También, ingresarán en un grupo de WhatsApp en el que estará el profesor y donde conocerán más detalles de la mentoría, que entrega certificación internacional. Ese día, también, se brindará un refrigerio a los asistentes.

“Fábio no enseñará montaje. La idea de este taller es ofrecer algo diferente, tanto nosotros a ustedes como las decoradoras a sus clientes”, explicó Florencia a El Roldanense. “Este tipo de curso es el que puede marcar la diferencia entre un decorador creativo y moderno y uno que asistió a miles de talleres de globos y montajes escenográficos, y sigue haciendo lo mismo. El taller puede crear tu identidad como decorador y hacerte destacar en tu zona”, detalló. Para conocer el valor de la experiencia, los medios de pago y anotarse, contactar al 3435578069.