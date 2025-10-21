Cultura urbana: Roldán se llena de ritmo con la octava edición del encuentro de breakdance

La Secretaría de Cultura, Educación, Turismo y Deporte de la Municipalidad de Roldán invita a toda la comunidad a ser parte de una jornada única llena de música y cultura urbana. El próximo sábado 25 de octubre, la ciudad vivirá la 8ª edición de Roldán City, el gran encuentro de breakdance que reunirá a los mejores bailarines de la región en un evento imperdible.

La actividad se desarrollará en el SUM Paseo de la Estación y dará inicio a las 13 horas. Durante la jornada, los participantes competirán en enfrentamientos 2 vs 2 (Bboy & Bgirl), mostrando sus habilidades en el arte del breakdance, uno de los estilos de danza urbana más populares y dinámicos del momento.

En esta edición, se otorgarán premios en efectivo por un total de $ 600 mil para la categoría adultos y $ 200 mil para la categoría Kids, con el objetivo de seguir impulsando y reconociendo el talento local y regional.

“La ciudad se prepara para vivir una jornada única, donde la cultura urbana, la música y el talento joven serán protagonistas. Una cita imperdible para compartir en familia y disfrutar del arte y la cultura local”, expresaron desde la organización.