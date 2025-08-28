De baldío intransitable a codiciado terreno: qué van a hacer en la autopista y la A012

No hace falta ser demasiado observador para darse cuenta del rotundo cambio que hubo en la intersección de la autopista Rosario – Córdoba y la ruta A012 antes del rulo: un espacio de más de cinco hectáreas que hasta hace poco era intransitable se convirtió en un codiciado terreno apto para cualquier tipo de desarrollo.

Las máquinas de la empresa roldanense Simavi empezaron a trabajar hace algunos meses y, después de sacar más de 150 camiones de basura y yuyos, convirtieron el lugar en un espacio verde y abrieron la calle que antes estaba intransitable.

“Hoy vemos que circulan bicicletas por ahí y mucha gente lo usa para salir a pasear, algo que antes era impensado”, contó a El Roldanense Gonzalo Oltra, titular de la mencionada firma, la cual compró la parcela con el objetivo a mediano plazo de trasladar allí la firma dedicada al movimiento de suelos, y venta y alquiler de maquinarias viales, que hoy funciona sobre calle Marcos Ateca.

“El barrio en el que actualmente se encuentra la empresa se está poblando mucho y con la perspectiva de crecimiento que tenemos a futuro nos quedará incómodo operar allí. Por este motivo, siendo previsores decidimos emprender este proyecto y realizar esta gran inversión”, sumó.

Asimismo, también proyectó: “Empezamos limpiando el predio y probablemente ahora sembraremos alfalfa, que es un cultivo que nos permitirá obtener una renta hasta que estemos en condiciones de volver a invertir para trasladar la empresa”, agregó Oltra a este medio al tiempo que también señaló que tienen pensado embellecer el espacio de cara a la primavera.