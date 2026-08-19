De la mano de una empresa local, Coprol lanza su portal de autogestión para socios

La Cooperativa de agua potable local, Coprol lanzó su nuevo Portal de Autogestión de Socios, realizado íntegramente por la empresa roldanense de soluciones informáticas para pymes, Tausoft.

“Con esta nueva herramienta buscamos acercarles la cooperativa y facilitarles la gestión de sus servicios desde cualquier dispositivo, sin necesidad de acercarse a nuestras oficinas”, destacaron desde la coopertiva.

¿Cómo acceder?

Hay que escanear el código QR que se encuentra en la imagen adjunta en esta nota o ingresar a http://conecta.coprol.com.ar y comenzá a gestionar online.

Funcionalidades principales del Portal

– Consulta de estado de cuenta y deuda

– Descarga de facturas y comprobantes

– Pago online de servicios

– Visualización del historial de pagos

– Consulta de consumos de agua

– Registro y seguimiento de reclamos

– Actualización de datos personales

– Recepción de avisos y comunicaciones de la cooperativa

– Acceso seguro mediante usuario y contraseña

– Diseño responsive para utilizar desde celular, tablet o computadora

Pasos para registrarte por primera vez:

1. Registrate: Completá el formulario de registro con todos tus datos personales.

2. Verificá tu correo electrónico: Vas a recibir un email para confirmar tu cuenta.

3. Ingresá al sistema: Una vez verificada tu cuenta, iniciá sesión. Al ingresar por primera vez, no tendrás ningún servicio asociado.

4. Asociá tu servicio: Seleccioná la opción “Asociar servicio”.

5. Ingresá tus datos de asociado: Completá correctamente: Número de cuenta y Número de socio.

6. ¡Listo! Ya podrás comenzar a utilizar todas las funcionalidades.