De no creer: la Justicia liberó al “Gula” pero le prohibió ingresar a Roldán

El pasado 20 de septiembre la policía detuvo tras una denuncia al “Gula”, un conocido delincuente que tenía pedido de captura por haber sido partícipe en numerosos hechos delictivos ocurridos en los últimos meses en la ciudad, entre ellos, el robo de la moto del intendente. Sin embargo, el arresto duró poco: este martes las autoridades policiales recibieron la notificación de que la Justicia lo había liberado.

Así, tras pasar sólo cuatro días detenido, obtuvo su salida, con una salvedad: tiene prohibido el ingreso a Roldán, una medida de dudoso cumplimiento ya que si bien la ciudad tiene sus accesos monitoreados por cámaras podría entrar de mil mareas sin ser divisado por la tecnología instalada.

Al momento de ser detenido, el delincuente tenía en su poder un arma blanca y opuso resistencia a los efectivos policiales.