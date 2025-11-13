De película: estafa en dólares, persecución desde Rosario y tres detenidos en Funes

La ciudad de Funes volvió a demostrar la importancia de un sistema de seguridad activo, coordinado y con capacidad de respuesta inmediata. Este jueves por la tarde, tres hombres oriundos de Córdoba fueron detenidos en Las Heras 2454 luego de una investigación iniciada por una estafa cometida horas antes en la ciudad de Rosario, en la zona de Camilo Aldao y Mendoza.

El alerta llegó a través de la Comisaría 23ª y el Comando Radioeléctrico rosarino, que solicitaron colaboración para localizar a los autores, quienes se desplazaban en un vehículo blanco. A partir de esa información, la Sección de Monitoreo de Funes logró direccionar el recorrido del automóvil hasta una vivienda de nuestra ciudad, permitiendo montar un operativo certero que derivó en la detención de los tres sospechosos: I. C. L., G. D. y J. M. A., todos mayores de edad.

En el domicilio se constató la presencia del automóvil señalado y maniobras compatibles con una actividad delictiva. Durante el procedimiento se secuestraron un Toyota Yaris, un Volkswagen Polo, varios teléfonos celulares y 200 dólares ocultos entre pertenencias.

Minutos más tarde, dos mujeres —E. J. C. y R. S. M.— se presentaron en la dependencia junto a menores de edad. Por orden fiscal, quedaron retenidas de manera preventiva y se incautaron tres teléfonos celulares hallados en su poder. Horas después, una de ellas ofreció dinero para evitar medidas procesales, configurando una tentativa de cohecho, lo que derivó en su inmediata aprehensión. La otra mujer fue liberada.

Desde el Ministerio Público Fiscal se dispuso que los tres varones permanezcan detenidos, mientras que todos los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.

El intendente Roly Santacroce destacó el accionar de las fuerzas locales:

“En Funes trabajamos todos los días para que quien quiera delinquir sepa que acá no tiene lugar. El monitoreo, el Comando y nuestras áreas de control están coordinadas y responden rápido. Cuando hay decisión política, la seguridad se siente.”

El operativo refuerza una vez más la importancia del sistema articulado entre el Monitoreo, el Comando Radioeléctrico y las áreas municipales, que permitió detener a un grupo investigado en Rosario y evitar que el delito siga su curso dentro de nuestra ciudad.