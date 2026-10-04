De Roldán a la cima de Machu Picchu: Bertini desafió la altura y conquistó la “Ruta de los Dioses”

El ciclista roldanense Diego Bertini llevó la bandera de la ciudad hasta uno de los lugares más emblemáticos del planeta. Junto al rosarino Néstor Fabián Arismendi, se quedó con el primer puesto en la categoría Duplas Varones de la Machu Picchu Epic, una exigente carrera de ciclismo de montaña disputada en Cusco, Perú.

La competencia reunió a deportistas de Italia, Brasil, Estados Unidos, Costa Rica, Canadá, Colombia, Alemania y República Checa, entre otros países. Durante cinco etapas, los participantes recorrieron la denominada “Ruta de los Dioses”, un circuito que combina caminos de montaña con los principales atractivos turísticos de la región y culmina en Machu Picchu.

Bertini y Arismendi debieron enfrentar miles de metros de desnivel, extensas subidas y la dificultad adicional de pedalear a una altura que alcanzó los 4.200 metros sobre el nivel del mar. En esas condiciones, administrar las fuerzas y mantener un ritmo coordinado resultó fundamental.

La dupla argentina comenzó con un segundo puesto en la primera etapa, detrás del equipo de Estados Unidos y por delante de España. En la segunda jornada logró pasar al frente, mientras que la altura afectó el rendimiento de los estadounidenses. España terminó en la segunda ubicación y Brasil completó los primeros lugares.

El roldanense y su compañero sostuvieron un gran nivel durante el resto de la competencia. Se impusieron también en las tres etapas finales, superando a las duplas de Brasil y España, y aseguraron así el primer puesto de su categoría.

Cada jornada presentó un nuevo desafío. Al esfuerzo provocado por los ascensos se sumaron la falta de oxígeno y el cansancio acumulado durante los cinco días de carrera. Sin embargo, Bertini y Arismendi lograron superar cada obstáculo mediante el trabajo en equipo y la administración del desgaste físico.

Más allá del resultado, el representante de Roldán pudo compartir el recorrido con ciclistas de distintas nacionalidades y atravesar algunos de los paisajes más impactantes de Perú. La montaña fue al mismo tiempo una rival exigente y el escenario de una experiencia deportiva inolvidable.

El momento más emocionante llegó con el arribo a Machu Picchu. Después de cinco etapas en la altura, Bertini alcanzó en bicicleta una de las siete maravillas del mundo y coronó una actuación que tuvo como recompensa final la victoria.

La Machu Picchu Epic dejó para el ciclista roldanense mucho más que un triunfo. Fueron cinco días de esfuerzo, compañerismo y superación que le permitieron llevar el nombre de Roldán a lo más alto de una competencia internacional.

Quienes deseen conocer más sobre la experiencia y observar los videos de la carrera pueden ingresar al canal de YouTube de Diego Bertini: @diegobertini7092.