De Roldán al ritmo de la cumbia: Franco Sanabria prepara su estreno como solista

Franco Sanabria comenzó su vínculo con la música cuando tenía apenas 13 años, luego de recibir como regalo su primera guitarra. Lo que inicialmente apareció como un pasatiempo fue transformándose con el paso del tiempo en una búsqueda artística cada vez más comprometida.

“Arranqué con la música a los 13 años, cuando mi viejo me regaló mi primera guitarra. Al principio me lo tomaba como un hobby, pero con el tiempo fui buscando mi identidad y mi progresión artística”, relató el cantante de Roldán.

En ese recorrido, Sanabria decidió perfeccionar sus herramientas y formarse en distintas disciplinas. Tomó clases de canto en la denominada Ciudad de la Música y también estudió guitarra y teclado, con el objetivo de educar su voz y ampliar sus posibilidades interpretativas.

Su repertorio atraviesa diferentes géneros populares, entre ellos las baladas, el rock, el cuarteto y la cumbia. Sin embargo, para esta nueva etapa decidió orientar su propuesta hacia un sonido más comercial y cercano a lo que actualmente escucha gran parte del público.

“Con este proyecto de ‘Cumbia Mix’ apunto a lo comercial y a lo que escucha la gran mayoría de la gente. La idea es reversionar baladas y convertirlas en cumbias”, explicó.

La iniciativa buscará combinar canciones reconocidas con arreglos renovados y una interpretación personal. “Quiero llevar los grandes éxitos de las baladas y las cumbias a una versión propia”, señaló Sanabria sobre el concepto que marcará esta nueva producción.

Para avanzar con el proyecto, el artista tomó la decisión de reducir temporalmente sus presentaciones en bares, karaokes y eventos nocturnos. Ese alejamiento le permitió concentrarse en la construcción de una identidad más definida y comenzar a trabajar junto a un productor musical.

“Este último tiempo decidí alejarme un poco de los bares, los karaokes y las noches para poder ajustar bien la mirada artística y poner en marcha este proyecto junto al productor”, manifestó.

El estreno del nuevo mix está previsto para el viernes 7 de agosto. El material podrá encontrarse en sus canales oficiales: en Instagram como @francosanabria1, en TikTok como @francosanabria941 y en Facebook, YouTube y Spotify bajo el nombre Franco Sanabria.