Orgullo sobre ruedas: 11 patinadoras de Roldán representarán a la provincia en el Nacional de Mendoza

El patín artístico de Roldán volverá a tener representación en una de las competencias más importantes del calendario nacional. Del 13 al 17 de agosto, el grupo de Proyección al Alto Rendimiento del Club Centro Cosmopolita Unión y Progreso (CCUP) viajará a Mendoza para participar del Torneo Nacional de la Liga Autónoma de Patín, donde defenderá los colores de la institución, de la ciudad y de la provincia de Santa Fe.

La delegación estará integrada por 11 patinadoras de las categorías Mini Infantil e Infantil, quienes competirán en las disciplinas Libre, Danza y Show Small, luego de haber obtenido su clasificación en los torneos provinciales.

La profesora Noelia Leidi, responsable de los grupos de Avanzados, Competición y Alto Rendimiento del CCUP, destacó la importancia de este desafío para las jóvenes deportistas. “Este torneo forma parte de los objetivos 2026 de este grupo de competidoras que llegó a esta instancia luego de clasificar en los torneos provinciales”, señaló.

Además, explicó que la competencia marcará el cierre de una etapa para muchas de las patinadoras. “Es una actividad de cierre de ciclo, ya que varias de ellas se preparan para iniciarse a partir de 2027 en el circuito federado”, remarcó.

Antes de emprender el viaje a Mendoza, el patín del CCUP también será protagonista de las celebraciones por el mes aniversario de la institución. Durante este sábado y domingo se desarrollarán las tradicionales clases abiertas, una actividad que permitirá mostrar el trabajo realizado durante el año y compartirlo con la comunidad.

Las once deportista son:María Emilia Mendez,Luz Mayol , Mia Barrionuevo, Martina Masabeu, Sofia Barrionuevo, Lara Torres,Guillermina Luna, Jazmin Placente, Kiara Alegre, Estefania Romano Anca e Isabella Posetti.

“En el marco del mes aniversario del club realizaremos las tradicionales clases abiertas de todos los grupos de patín, con la presencia en pista de nuestras 200 patinadoras en dos jornadas que convocarán a las familias”, expresó Leidi.