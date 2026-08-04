Llegan mas de $11 M para la escuela Pedro Durst: qué obras hará la institución

La Escuela Nº 6408 “Pedro Dürst” de Roldán recibió un aporte provincial de $11.256.300 que será destinado a la realización de diferentes obras de infraestructura dentro del edificio educativo.

Los recursos fueron otorgados por el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe mediante el Fondo para la Atención de Necesidades Inmediatas (FANI), un programa que permite financiar intervenciones consideradas prioritarias en los establecimientos escolares.

Según se informó, el dinero será utilizado para avanzar con la reparación de la cubierta de tejas, efectuar trabajos de mejoramiento en el sector de la cocina y realizar distintas intervenciones en el patio interno de la institución.

La Municipalidad de Roldán acompañó el acto de entrega del aporte, del que participaron el intendente Daniel Escalante; la secretaria de Cultura y Educación, Ana Clara Reijembert, y el presidente del Concejo Municipal, Carlos Manuel Alustiza.

El financiamiento permitirá atender necesidades edilicias que resultan fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la escuela y contribuirá a mejorar las condiciones en las que estudiantes, docentes y trabajadores desarrollan sus actividades.

Desde el Ejecutivo local destacaron la articulación entre el Gobierno provincial, el municipio y las instituciones educativas para continuar fortaleciendo la infraestructura escolar de la ciudad.

Además, señalaron que este tipo de inversiones resulta clave para brindar espacios más seguros, adecuados y confortables para toda la comunidad educativa de la Escuela Pedro Dürst.