Beneficiarios de Anses: aumento y haberes de Agosto 2026

Con la llegada de un nuevo mes, los haberes que paga ANSES vuelven a actualizarse. Como viene ocurriendo, los aumentos se aplican de manera mensual tomando como referencia la inflación de dos meses anteriores. La abogada de nuestra ciudad, Evelyn Porcel de Peralta, comparte los datos disponibles para que los vecinos puedan conocer cómo impactará esta actualización en sus ingresos.

En agosto de 2026 las jubilaciones y pensiones se incrementarían en un 1,89% respecto del mes anterior, en línea con la inflación de junio informada por el INDEC. Respecto del bono extraordinario, la continuidad de los $70.000 todavía no fue confirmada oficialmente para este mes, aunque el Gobierno lo mantiene sin cambios desde marzo de 2024.

De confirmarse estos valores, la jubilación mínima, con bono incluido, pasaría a ser de aproximadamente $489.775,93. En el caso de la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el total a percibir rondaría los $405.820,74.

Por su parte, para aquellos beneficiarios que cobran haberes superiores a la mínima, el haber máximo bruto que ANSES abonaría en agosto sería de aproximadamente $2.824.694,49.

Es importante aclarar que todos estos importes son montos brutos y, además, provisorios hasta la publicación oficial. Sobre ellos se aplican los descuentos de ley, como los correspondientes a la obra social, las cuotas de moratoria previsional por compra de años y, en algunos casos, deducciones por créditos ANSES, por lo que el monto que cada jubilado o pensionado efectivamente reciba puede ser menor al aquí informado.

Para quienes están pagando cuotas de moratoria previsional, vale recordar que la Unidad de Cancelación de Aportes Previsionales (UCAP) se ubicaría en julio en $41.000,32.

En cuanto al cronograma de pagos, ANSES comenzaría a abonar los haberes a partir del lunes 10 de agosto de 2026 para quienes cobran la mínima y la PUAM, iniciando con los beneficiarios cuyos DNI finalizan en 0. A partir del martes 25 de agosto comenzarían los pagos para quienes perciben haberes superiores a la mínima.

Desde la primera fecha de pago, todos los jubilados y pensionados —sin importar el monto a percibir ni la terminación de su DNI— podrán consultar su liquidación previsional ingresando al portal Mi ANSES, con su número de CUIL y su Clave de la Seguridad Social. Allí podrán ver el monto exacto que van a cobrar, ya con los descuentos aplicados. Es recomendable revisarlo antes de ir al banco, para evitar confusiones o sorpresas al momento del cobro.

Si al revisar la liquidación surgen dudas, diferencias o montos que no coinciden con lo esperado, pueden realizar una consulta profesional para analizar su situación en forma personalizada. Asimismo, en el canal de YouTube de la Dra. Evelyn Porcel de Peralta (evelynporceldeperaltaabogada) se encuentra disponible un tutorial sencillo, con explicaciones paso a paso, para descargar la liquidación de manera rápida y segura.