Del corazón de Roldán al escenario internacional: el taller folklórico Raíces representará al país en Paraguay

El grupo de danza folklórica Raíces, con fuerte presencia en Roldán, se prepara para representar a la ciudad y a la Argentina en un festival internacional que se desarrollará en Paraguay. La delegación total está conformada por 24 personas, de las cuales ocho son roldanenses y el resto proviene de distintas localidades de Córdoba, como Inriville, Marcos Juárez y Los Surgentes.

La historia de este viaje para el grupo folclórico nació en febrero de este año, cuando Luciana Bulla —quien había sido profesora de “Siempre Amor por Malvinas”— fue convocada por amigos para volver a dar clases en la ciudad. “Después de pensarlo un poco me convencieron y así nació Raíces en Roldán”, explicó la profesora en dialogo con El Roldanense.

El grupo anterior que estaba formado desde hace 40 años había recorrido distintos escenarios de la Argentina, además de Chile, Uruguay y Perú. En este caso para esta nueva camada en el mes de abril llegó la invitación para formar parte de este encuentro en Paraguay, una oportunidad que los llena de expectativas. “Queremos representar a Roldán y a la Argentina con todo nuestro amor hacia nuestras raíces folclóricas”, expresó Bulla, que actualmente cuenta con 33 alumnos que practican en el C.A.I. y en el gimnasio de Marina Ugarte.

En la delegación local participan Patricia Agüero, María Jorgelina Silva, Silvia Biondi, Mercedes Wirsch, Néstor Gaggiotti, Roberto Mateo y la propia Luciana Bulla, entre otros. “Estamos muy ansiosos, nerviosos y orgullosos de poder representarlos”, confesaron.

El festival que se desarrollará en las localidades de Asuncion, Luque, San Lorenzo, Fernando de la Mora y San Bernadino del pais vecino de Paraguay es el 6to Encuentro Latinoamericano de Folclore y será un espacio de intercambio cultural con delegaciones de países como Costa Rica, Brasil, Perú, Guatemala, Bolivia, Panamá, Uruguay y Chile. Allí, Raíces no solo presentará danzas argentinas, sino que también participará de talleres y cursos para aprender de las expresiones artísticas de cada nación.El evento será desde el dos de septiembre hasta el siete del corriente mes.

La profesora agradeció a toda la comunidad por el apoyo brindado. “Queremos elevar nuestro agradecimiento a la ciudad que colaboró en cada venta de pollos asados, al intendente de la ciudad, Daniel Escalante por el obsequio que entregaremos a las autoridades paraguayas”, cerró Bulla.