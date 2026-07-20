Denuncian un angustiante caso de homofobia en Roldán: “Le pegaron por ser distinto”

Juani tiene 22 años y fue atacado en la madrugada de este lunes en un espacio público de Roldán por dos jóvenes que aun no fueron identificados. Según señaló el artista Kita Barrera el ataque se dio “por pensar y ser distinto”.

El joven es amigo de su hija y el caso generó mucha tristeza, dolor e impotencia en todo su círculo íntimo, por eso Barrera decidió hacer un video y hacerlo público en las redes sociales.

“Estamos en 2026, esto no puede seguir pasando”, señaló y contó en diálogo con El Roldanense que la denuncia por el ataque ya fue radicada, al tiempo que pidió que las cámaras de seguridad ayuden a dar con los responsables.