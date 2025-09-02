Detuvieron a dos personas involucradas en los últimos robos cometidos en Roldán

En el marco de una investigación por una serie de hechos delictivos ocurridos en distintos comercios de la ciudad, la Municipalidad de Roldán, a través de la Subsecretaría de Seguridad y Control Urbano y la Sala de Monitoreo Municipal, y con el accionar de la Policía de la Provincia de Santa Fe, se logró identificar y detener a dos personas vinculadas a los ilícitos.

Las tareas de investigación comenzaron tras denuncias realizadas por robos en diferentes locales comerciales y la sustracción de una bicicleta. A partir de las imágenes obtenidas por las cámaras del sistema de monitoreo municipal y privadas, se logró reconstruir los movimientos de los sospechosos, lo que permitió avanzar en la identificación de los autores.

El viernes 29 de agosto se produjo la primera detención, recuperándose mercadería sustraída, dinero en bolsas identificadas con uno de los supermercados afectados y una prenda de vestir utilizada en los hechos.

Continuando con la investigación, y gracias a las imágenes registradas por el monitoreo municipal, se determinó el circuito de desplazamiento de uno de los involucrados, lo que derivó en un allanamiento ordenado por la Justicia.

En el operativo, llevado adelante por personal de la Comisaría 6ª de Roldán, con apoyo del GOT y el Comando Radioeléctrico, se secuestraron elementos de interés vinculados a los ilícitos, además de estupefacientes cuya tenencia fue confirmada por la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones.

Desde el municipio destacaron la importancia del trabajo articulado entre la Subsecretaría de Seguridad y Control Urbano, el sistema de monitoreo local y las fuerzas de seguridad provinciales, lo que permitió esclarecer los hechos y dar una respuesta concreta a los vecinos.