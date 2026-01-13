Di Stefano destacó el impacto que el Fondo de Obras Menores tendrá en el departamento San Lorenzo durante 2026
La provincia dispuso más de 6.179 millones de pesos para todo el distrito. “Acompañamos a todas las localidades por igual sin distinciones de colores políticos”, valoró la legisladora.
Las localidades del departamento San Lorenzo recibirán en conjunto un total de 6.179.212.539 pesos en el marco del Programa Obras Menores de 2026, de acuerdo a la distribución de fondos establecida por el gobierno provincial.
Los recursos permitirán a los municipios encarar obras vinculadas a infraestructura urbana, pavimentación, desagües, espacios públicos, edificios comunales y mejoras en servicios esenciales, fortaleciendo la capacidad de gestión y dando respuestas concretas a las demandas de cada comunidad.
Al respecto, la diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano destacó la importancia de los montos asignados y señaló que “se trata de importes muy significativos, que no solo permiten realizar pequeñas mejoras, sino planificar y ejecutar grandes proyectos que transforman la realidad de las localidades”.
En ese sentido, la legisladora destacó además el criterio de equidad en la asignación de los fondos: “El Programa Obras Menores no distingue colores políticos. La provincia acompaña a todas las localidades por igual, priorizando las necesidades de los vecinos y el desarrollo equilibrado del territorio”, subrayó.
En cuanto al reparto de los 6.179 millones de pesos asignados para el departamento, cada localidad recibirá un monto acorde a su población y características, garantizando una distribución federal y equitativa.
“El fortalecimiento de los gobiernos locales es clave para el crecimiento de cada comunidad. Por eso, estos fondos representan una herramienta fundamental para que intendentes y presidentes comunales puedan concretar obras que impactan directamente en la calidad de vida de la gente”, concluyó Di Stefano.