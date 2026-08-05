Día de las Infancias en Roldán: cómo acceder a tu entrada para participar de los sorteos

La Municipalidad de Roldán invita a todas las familias de la ciudad a participar de una nueva celebración por el Día de las Infancias, que se llevará a cabo el próximo domingo 30 de agosto, a partir de las 12:30 horas, en el Paseo de la Estación.

La propuesta, de acceso libre y gratuito, ofrecerá una tarde repleta de actividades para disfrutar en familia, con inflables, juegos deportivos, shows infantiles, sorteos y una amplia propuesta gastronómica con food trucks, en un espacio pensado especialmente para que niñas y niños vivan una jornada inolvidable.

Como parte de la celebración, todos los niños y niñas escolarizados en establecimientos educativos de la ciudad recibirán una entrada, que les permitirá retirar un kit de merienda durante el evento y, además, incluirá un cupón para participar de los sorteos que se realizarán a lo largo de la jornada.

En tanto, los niños y niñas que no asistan a instituciones educativas de Roldán, pero tengan domicilio en la ciudad, podrán retirar su entrada en la Secretaría de Cultura, para acceder a los mismos beneficios.