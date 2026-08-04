Las cebritas quieren viajar a San Jorge y necesitan reunir fondos: se viene un té bingo solidario

El fútbol femenino de Roldán se prepara para vivir una jornada solidaria con un objetivo claro: reunir los fondos necesarios para que sus jugadoras puedan representar a la ciudad en el torneo “Promesas de San Jorge 2026”. Para ello, la Subcomisión de Fútbol Femenino de Sportsman organizó un Gran Té Bingo, que se realizará el próximo sábado 8 de agosto, desde las 15, en el salón del club, ubicado en la esquina de Amenábar y Sarmiento.

La iniciativa busca solventar los costos del viaje y la participación de las categorías Sub 10, Sub 12, Sub 15 y Sub 23, que competirán los días 11 y 12 de octubre en uno de los certámenes provinciales más importantes de la disciplina.

Además de colaborar con las futbolistas, quienes asistan podrán disfrutar de una tarde pensada para toda la familia. La conducción estará a cargo de Willy Pavicich, mientras que el espectáculo musical será protagonizado por Seba La Voz. Durante el encuentro habrá jugadas por línea, bingos con importantes premios y un gran pozo final que promete ser uno de los principales atractivos de la jornada.

Desde la organización remarcaron el valor que tiene el acompañamiento de la comunidad para que las deportistas puedan cumplir este desafío.

“Cada entrada vendida es un kilómetro más cerca de San Jorge. Invitamos a toda la comunidad roldanense a que nos acompañe y nos ayude a que nuestras chicas puedan vivir esta experiencia deportiva única”, expresaron desde la Subcomisión de Fútbol Femenino.

Los cupos para participar son limitados y quienes deseen reservar su lugar o colaborar con la iniciativa pueden comunicarse a los teléfonos 341 584-2409 o 341 547-2318, tanto por WhatsApp como por llamada.