Los chinos toman el control: grandes superficies de Roldán pasaron a manos orientales

Un supermercado en Tierra de Sueños 3 el año pasado fue la punta de lanza de una ola de inversiones chinas que llegaron a la ciudad y al parecer es para quedarse. A ese comercio le siguió otro del mismo rubro en la esquina de las avenidas en Tierra de Sueños 2 y luego continuaron en otros emplazamientos.

Hace algunos meses lo que era Super Punto pasó a llamarse Super Panda, tomado también por capitales orientales.

Falta muy poco para que inaugure el bazar Gran Maravilloso Roldán en el local que dejó vacío la cadena Monumental Hogar en la esquina de Rivadavia y Salta, cuyo símbolo-al igual que el super mencionado anteriormente- también es un oso panda.

Eso no es todo, un moderno y gran local sobre calle Gálvez también tomó forma de supermercado chino: Super Roldán (mismo nombre que el de Tierra de Sueños 3) ya puso su cartel tras varias idas y vueltas con las habilitaciones.

Incluso, El Roldanense pudo saber que capitales chinos también estuvieron negociando para quedarse con un fondo de comercio que recientemente bajó la persiana sobre ruta 9 y Amenábar.

Con márgenes de ganancia que son imposibles para los comerciantes locales, manejan precios muy competitivos y la pregunta que subayace es la misma que en cada localidad donde inauguran: ¿estas aperturas atentan contra el comerciante mediano y/o chico o es un beneficio para el consumidor?