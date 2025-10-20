Día Mundial del Cáncer de Mama: por qué un chequeo puede marcar la diferencia

En el marco del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) lanzó la campaña “Juntas en la Prevención del Cáncer de Mama”, una iniciativa que invita a promover la acción colectiva en favor de la salud de las mujeres y a difundir información confiable sobre prevención y detección temprana. En diálogo con El Roldanense, la Tocoginecóloga Maria Florencia Altomonte, del equipo de Beta Salud, recalca la importancia de la prevención para poder tener un diagnóstico a tiempo y así lograr reducir la mortalidad.

Bajo el lema ‘‘Todas y cada una juntas en la Prevención del Cáncer de Mama” la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) busca este año promover la acción colectiva en favor de la salud de las mujeres.

‘‘Este lema resalta la pluralidad de experiencias y realidades de las mujeres en relación con la enfermedad, y al mismo tiempo, el poder transformador del trabajo conjunto para promover información confiable, fortalecer la prevención y facilitar el acceso a los controles de salud”, señaló la Tocoginecóloga Maria Florencia Altomonte, en dialogo con este medio.