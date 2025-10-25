Dictan prision preventiva para “el agresor de la bici” que hirió a un niño frente a la Escuela Fiscal

Durante la mañana de este sábado se llevó adelante la audiencia imputativa contra Y.M., acusado por los delitos de lesiones leves, evasión en tentativa y hurto simple, en concurso real. La audiencia estuvo a cargo de la jueza Luciana Prunotto, quien dispuso la prisión preventiva efectiva por 90 días.

El fiscal Matías Ocariz le atribuyó al imputado una serie de hechos ocurridos en distintas fechas en la ciudad de Roldán. El primero tuvo lugar el 21 de octubre de 2025, alrededor de las 10 horas, frente a un establecimiento educativo ubicado en bulevar Pellegrini al 900, donde Y.M. habría agredido físicamente a un menor que se encontraba por ingresar a clases, golpeándolo en el rostro y provocándole una tumefacción periocular. Luego del ataque, el agresor se retiró del lugar en bicicleta, siendo posteriormente aprehendido por personal policial en la intersección de Pellegrini e Independencia.

Más tarde, ese mismo día, ya en la seccional 6ª de Roldán, ubicada en San Martín al 800, Y.M. habría empujado a un suboficial en el patio de la dependencia, provocando su caída e intentando darse a la fuga, aunque fue rápidamente reducido por otro efectivo policial.

Además, se le imputa un hecho previo ocurrido el 20 de agosto de 2025, cerca de las 9:30 horas, cuando el acusado habría ingresado a una ferretería en calle Catamarca al 500, sustrayendo una calculadora y un teléfono celular que se encontraban sobre el mostrador del local.

Tras la presentación de las pruebas y testimonios, la jueza determinó la prisión preventiva efectiva por tres meses mientras continúa la investigación a cargo del Ministerio Público de la Acusación.