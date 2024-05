Dictaron prisión preventiva para tres cordobeses que robaban en Funes y barrios roldanenses como Acequias del Aire y TDS3

El pasado miércoles se realizó en el Centro de Justicia Penal de Rosario la audiencia imputativa contra tres cordobeses por diversos hechos ilícitos ocurridos en Funes y barrios roldanenses como Tierra de Sueños 3 y Acequias del Aire. El juez Florentino Malaponte dictó la prisión preventiva efectiva por el plazo de ley para los acusados, Alejandro B, Hugo B y Nehemías B.

Se les atribuye el día 16 de abril de 2024 aproximadamente las 21 horas, en zona de calle Tolstoi al 500 de la ciudad de Roldan, actuando conjuntamente y con un mismo plan delictivo, ingresaron a un domicilio accedieron cortando el cerco del tejido de alambre que da a un lote lindero, ingresando por el jardín hacia la parte trasera de la vivienda donde luego de romper un vidrio y barretear una ventana accedieron al interior.

También, entre las 20 h del 11 de mayo de 2024 y las 1:00 del día 12 de mayo de 2024 en calle Del Cauce al 1000 de la ciudad de Roldan actuando conjuntamente y con un mismo plan delictivo, haber cortado el cerco del tejido de alambre de una vivienda accedieron al patio trasero y rompiendo el ventanal de una puerta balcón ingresaron a la finca y sustrajeron una mochila elemntos de computación anteojos recetados, auriculares Samsung auriculares tipo vincha, dos valijas, varias prendas de vestir y zapatillas, cuatro relojes Swatch, un reloj Rip Curl, una campera parca de color verde y otra de neoprene de color negro, ambas talle L, una mochila una negra Under Armour, otra marca Montagne, USD 1000, una camiseta del club Rosario Central una cadena de oro, una cadenita de plata, un whisky Johnnie Walker, cinco anillos plateados,perfumes de distintas marcas, un morral, un champagne Barón B., una cuellera de viaje y dos pasaportes. Algunos de los efectos fueron secuestrados en procedimientos realizados en Battle y Ordóñez al 400 y Ayacucho al 6000 de Rosario en fecha 12 de mayo de 2024 en posesión de los imputados, junto a objetos sustraídos en otros hechos delictivos.

El Fiscal Dr. Marcelo Maximino les atribuye el día 11 de mayo de 2024 aproximadamente a la 11hs en zona de calle Battle y Ordóñez al 400, haber recibido o adquirido, con conocimiento de su procedencia ilícita, cinco notebooks con accesorios, un dron con estuche y joystick, una Play Station 5 con accesorios y juego, relojes, teléfonos celulares, cables y cargadores, mochilas, bolsos y valijas de accesorios personales, elementos de higiene personal, teléfonos celulares, almohadas, frazada, billeteras, botinero, bebidas alcohólicas, elementos de librería, dinero en moneda local y extranjera, tarjeta de débito, entre otros efectos; dichos elementos fueron secuestrados por personal policial que observó a Hugo B y a un menor de edad cargando bolsos en el baúl de un automóvil y al notar la existencia de los oficiales, intentan darse a la fuga ingresando a un pasillo. En eses mismo momento desde un domicilio cercano varias personas huyeron por los techos y dejaron abandonados los efectos mencionados y bolsos pasamontañas, handys, guantes engomados, teléfonos celulares, herramientas entre las que se encontraban cortacandados, barretas y un hacha; siendo detenido Hugo B. en el interior del pasillo. Se atribuye a Nehemías B y Daniel B. luego de lo sucedido, haber ingreado en la huida en un balcón de una vivienda de calle Ayacucho 6000 contra la voluntad de sus moradores, donde fueron aprehendidos cuando intentaban ocultarse. A ambos se les secuestro, entre otros elementos, un inhibidor de señal el cual estaba en poder de Nehemías B.

Se atribuye a Daniel B. Nehemías B. y Hugo B. haber recibido o adquirido, con conocimiento de su procedencia ilícita, el automóvil Citroen C4 Cactus que se encontraba estacionado en la vía pública en Batlle y Ordóñez al 400 el día mencionado encontrándose la llave en poder de Nehemías B. al ser aprehendido en las circunstancias antes referidas; este automóvil registraba pedido de secuestro de fecha 30/4/24 de la Policía de Córdoba, con intervención de la Unidad Judicial Nro. 7 de Córdoba. Se les atribuye también haber cambiado la placas identificatorias de dominio del automóvil Citroen C4, siendo que correspondían a otro dominio no coincidentes con el original. Se atribuye a Hugo B haber hecho insertar declaraciones falsas referidas a su identidad en las actuaciones policiales labradas por personal de la Patrulla de Acción Táctica y de la Comisaría 15ta. en ocasión aprehensión, aduciendo otro nombre y D.N.I Así mismo en fecha 12 mayo de 2024 a las 19.30 hs. cuando se encontraba en uno de los pasillos del módulo transitorio de detención y al ser trasladado con motivo del trámite de reidentificación,haber intentado evadirse de la Comisaría 15ta. golpeando a uno de los oficiales, provocándole una herida contuso cortante en mucosa del labio inferior y equimosis en zona mentoniana superior.

En paralelo, en fecha 10 de mayo de 2024 a las 22.30 en calle Lejarza al 12 de la ciudad de Funes actuando en comunidad de acción y con un mismo plan delictivo junto con al menos tres masculinos no identificados haber intentado sustraer de un domicilio, a la cual accedieron violentando el tejido perimetral del fondo del lote, cortándolo en forma circular; tras ingresar por el jardín, se dirigieron hacia la parte trasera de la vivienda donde luego de barretear las rejas colocadas sobre balcón y dañar el paño de vidrio,ingresaron y no lograron su cometido al sonar la alarma, a la cual violentaron cortando los cables para evitar que siguiera sonando. Para llegar utilizaron al menos un vehículo automotor, siendo uno de ellos un Citroën C4 cuyo número de dominio no corresponde al vehículo secuestrado.

Alejandro B. fue imputado por los delitos de Encubrimiento (dos hechos) y alteración de la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley en calidad de coautor; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, con robo agravado por efracción, consumado, en carácter de coautores; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, con robo agravado por efracción, en grado de tentativa, en carácter de coautores; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con Robo agravado por efracción, consumado, en carácter de coautores.

En tanto, a Hugo B. se lo imputó por los delitos de Encubrimiento (dos hechos) y alteración de la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley para los tres imputados en calidad de coautor y Falsedad ideológica y tentativa de evasión; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, con robo agravado por efracción, consumado, en carácter de coautores; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, con robo agravado por efracción, en grado de tentativa, en carácter de coautores; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con Robo agravado por efracción, consumado, en carácter de coautores.

A Nehemias B., a la vez, por los delitos de Encubrimiento (dos hechos) y alteración de la numeración de un objeto registrada de acuerdo con la ley en calidad de coautor; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, con robo agravado por efracción, consumado, en carácter de coautores; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, con robo agravado por efracción, en grado de tentativa, en carácter de coautores; Robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, en concurso ideal con Robo agravado por efracción, consumado, en carácter de coautores.