Inflables, teatro, glitter y cortes de pelo: este domingo hay celebración por el Día del Niño en Funes

Este domingo, Funes celebrará el Día del Niño con un gran encuentro en el Paseo de la Estación ubicado en Pedro Ríos al 1500. El encuentro es organizado por la diputada Beatriz Brouwer, del partido Unite.

Será de 13 a 18 horas, con entrada libre y gratuita, y múltiples atracciones. La jornada tendrá inflables, zancos, una obra de teatro interactiva con los personajes Ruffo y Truffa, glitter y maquillaje.

Por si fuera poco, en el festejo se harán cortes de cabellos y brindarán golosinas a los chicos. Además, aseguran que habrá grandes sorpresas durante toda la tarde.