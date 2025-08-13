De terror: le pidió un viaje por Uber a su hija , el conductor se desvió y lo detuvieron en Roldán con sogas y un machete en el baúl

Un viaje que debía ser un simple traslado por la ciudad de Rosario terminó convirtiéndose en una situación de extrema tensión para una joven de 22 años y su familia. Según el testimonio de la madre recogido por Cadena 3, la joven debía ir desde su domicilio ubicado sobre calle Mendoza en Rosario hasta Bv. Oroño, en un recorrido directo y sin desvíos. Sin embargo, en el trayecto el conductor giró en otra dirección y tomó Circunvalación, rumbo a la autopista Rosario / Córdoba en dirección a Roldán.

Alarmada, la madre envió un mensaje a su hija para saber si todo estaba bien. La joven respondió que estaba asustada y que el chofer —identificado como conductor de la plataforma Uber— no quería informarle por dónde circulaban, incluso intentando quitarle el teléfono con el argumento de responder él mismo a la madre.

La situación se tornó más alarmante cuando la joven explicó que no reconocía las calles y que el vehículo avanzaba por autopista. Ante esto, la madre contactó a la policía y se encontró con un patrullero en calle Mendoza, solicitando asistencia inmediata. Los efectivos subieron a la mujer al móvil y, guiados por la ubicación enviada por la joven, se dirigieron a interceptar el auto.

Según el relato, al enterarse de que la madre venía con un patrullero, el conductor detuvo el vehículo en plena ruta, ya en jurisdicción de Roldán. Al ser requisado, el auto —particular y no identificado como taxi— contenía en el baúl un machete, sogas y fajas. Pese a estos elementos, el chofer no fue detenido en el momento.

La madre expresó su indignación, asegurando que al realizar la denuncia le indicaron que se trataba de un presunto secuestro y que el conductor debió haber sido aprehendido, ya que el destino ingresado en la aplicación era correcto y no justificaba el desvío. El hecho generó preocupación en la comunidad y abrió el debate sobre los mecanismos de control y seguridad en los servicios de transporte por aplicación.