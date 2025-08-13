La sentida despedida de la Unión de Vecinales a Enzo Larosa: “Fue un pilar fundamental”

A poco de enterarse de la triste noticia del fallecimiento de Enzo Larosa, la Unión de Vecinales de Roldán emitió un comunicado donde expresa sus condolencias a quien fuera uno de los principales impulsores de la entidad.

«Con profundo pesar, queremos informar que nuestro querido compañero Enzo Larosa ha fallecido. Su partida deja un vacío en nuestra comunidad y en el movimiento vecinalista al que dedicó tanto de su vida y esfuerzo, durante muchos años», señalaron.

«Enzo fue un pilar fundamental en nuestra organizacion, estando desde nuestros inicios. siempre comprometido con la lucha por los derechos y el bienestar de nuestros vecinos. Su dedicación, su pasión en lo que emprendía, serán recordadas por todos aquellos que tuvimos el privilegio de conocerlo y trabajar junto a él», agregaron.

«Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Que encuentren consuelo en la certeza de que su legado vivirá en el corazón de nuestra comunidad y en las mejoras que él ayudó a lograr», recordaron.

«En honor a su memoria, nos comprometemos a seguir adelante con el mismo espíritu de lucha y solidaridad que él siempre demostró. Su ejemplo nos inspira a continuar trabajando por una comunidad más justa y solidaria. Descansa en paz, Enzo Siempre serás recordado», finalizaron.