Una nueva ilusión: el roldanense Francisco Giorgis será parte de los Juegos Panamericanos Junior

Luego de su gran actuación en el Máster de esquí náutico en Estados Unidos, el roldanense Francisco Giorgis va por un nuevo desafío. Este jueves se unirá a la delegación argentina que competirá en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay.

Francisco será uno de los 46 atletas santafesinos que integran el equipo nacional de 338 deportistas, cuyo embajador es el medallista olímpico Germán Chiaraviglio. La competición es considerada la fiesta deportiva juvenil más importante del continente y una de las mejores del mundo.

Con 17 años, los Juegos representan una gran oportunidad para Giorgis, quien disputó su primer torneo cuando tenía seis, finalizó recientemente la escuela secundaria y tiene pensado estudiar una carrera de diseño. Y si bien cuenta con una gran cantidad de medallas en su haber, irá por todo en tierras paraguayas.