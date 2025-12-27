Discutió con los vecinos que le pidieron bajar la música, arrojó botellas e insultó a la policía: terminó detenida

Un hecho de violencia a causa del alto volumen de música en una vivienda se registró durante la jornada de Navidad en la ciudad de Roldán, donde una joven de 20 años fue aprehendida tras protagonizar un desorden que incluyó amenazas, resistencia a la autoridad y daños, según informó la Unidad Regional XVII San Lorenzo.

El hecho ocurrió en Juan José Paso al 0, jurisdicción de la Comisaría 6ª. Personal policial fue comisionado por la Central 911 ante un llamado que alertaba sobre un conflicto vecinal de gran intensidad.

Al arribar al lugar, los efectivos entrevistaron al titular del inmueble, José Reinaldo F., de 55 años, quien relató que se encontraba junto a su pareja y familiares de esta cuando se originó una discusión debido a que la joven se negaba a bajar el volumen de la música. La situación fue escalando en violencia hasta que la imputada comenzó a insultarlo y arrojar botellas de vidrio, motivo por el cual solicitó la presencia policial.

Según la reseña oficial, al ingresar el personal policial al domicilio, la joven de 20 años arremetió verbalmente contra los uniformados y continuó arrojando botellas y vasos de vidrio en distintas direcciones, alcanzando incluso una propiedad lindera, lo que agravó el cuadro de violencia.

Ante la peligrosidad de la situación, los efectivos procedieron a sujetarla de los brazos y colocarle las esposas de seguridad, logrando finalmente su aprehensión, quedando imputada por los delitos de resistencia a la autoridad, amenazas y daños.

La joven fue trasladada a sede policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Fuente: El Ojo Info