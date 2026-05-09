Domingo sin Netflix: anuncian cortes de luz programados en varios sectores de Roldán

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que el próximo domingo 10 de mayo se llevarán adelante trabajos programados en media tensión en la ciudad de Roldán, motivo por el cual se registrarán interrupciones en el suministro eléctrico.

Según detallaron oficialmente, las tareas se desarrollarán entre las 08:00 y las 15:00 horas y afectarán a usuarios del Parque Industrial, Zona Industrial, Alto Residencial y sectores rurales ubicados en la zona norte de la ciudad.

Además, desde la empresa señalaron que algunos barrios cercanos a las áreas mencionadas podrían verse afectados por dos cortes momentáneos de aproximadamente 15 minutos debido a maniobras operativas previstas para las 08:00 y las 15:00 horas.

Asimismo, indicaron que “en caso de mal tiempo se pueden suspender las actividades previstas”, y remarcaron que la empresa “se reserva el derecho de restablecer el servicio antes o después del horario indicado”.

Desde la EPE recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la interrupción del suministro eléctrico programada para esa jornada.