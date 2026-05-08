Peñas folclóricas, cenas maridaje y más: El Casco Bar de Estancia Damfield presenta una agenda cargada para mayo

Durante el mes de mayo, El Casco Bar de Estancia Damfield propone una programación especial pensada para disfrutar en familia y con amigos, combinando gastronomía, música en vivo y un entorno natural único.

La agenda comienza el próximo domingo 10 de mayo a las 13 horas con una nueva edición de los tradicionales domingos de peña. La propuesta invita a vivir un mediodía al aire libre con música folklórica en vivo junto al Dúo Miranda, acompañado por una experiencia gastronómica a la carta y un menú sugerencia especialmente diseñado para la ocasión.

La actividad no tiene costo de entrada y se recomienda realizar reserva previa para asegurar lugar. Además, el espacio contará con sectores al aire libre ideales para disfrutar de una jornada familiar.

Por otro lado, el miércoles 20 de mayo por la noche regresan las esperadas noches de cena maridaje en El Casco Bar. La experiencia contará con una exclusiva tarjeta todo incluido, que contempla un menú de cuatro tiempos, degustación libre de vinos y una guía especializada a cargo de un sommelier.

La propuesta está pensada para quienes buscan disfrutar de una noche diferente, combinando sabores, vinos y una experiencia gastronómica completa en un ambiente cálido y distendido. Además, el espacio contará con kinder abierto para quienes asistan con chicos.

Desde la organización informaron que habrá beneficios especiales para mesas grupales y descuentos por reserva anticipada. Debido a la capacidad limitada, se recomienda realizar reserva previa tanto para la peña folklórica como para la cena maridaje.

Más información y reservas: 341 761 0000