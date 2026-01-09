Dos motos, un auto y una camioneta: Roldán recibió cuatro vehículos que fueron incautados al delito

Desde el inicio de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro, la Municipalidad de Roldán recibió una serie de vehículos para fortalecer el parque automotor, que consisten en una una moto Honda XR 150, otra Honda Wave 110, un automóvil Ford Focus, y una camioneta Wolkswagen Amarok, entregados por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (APRAD), .

La APRAD es un organismo provincial que tiene como misión la gestión de bienes secuestrados o decomisados en causas judiciales, cuyo destino final está orientado a la utilidad social.

En diálogo con la prensa, el intendente de Roldán, Daniel Escalante, destacó la importancia de esta colaboración entre la provincia y la ciudad: “Estos vehículos no solo mejoran la operatividad del municipio, sino que también fortalecen la seguridad en nuestra ciudad”.

En el caso de los vehículos, como los entregados a Roldán, la APRAD destina los mismos a entidades como la Policía, Institutos Penitenciarios, o bien, a municipios que lo soliciten. También existe la posibilidad de que dichos bienes sean rematados o compactados, según lo estipulado por la ley que regula la agencia.

«Con la llegada de estos vehículos, fortalecemos nuestra flota para continuar con las tareas diarias de patrullaje y operativos de seguridad, pero también para poder brindar mejores servicios a la comunidad. Esta es una muestra de la relación de trabajo entre la provincia y el municipio, y desde Roldán, agradecemos profundamente el gesto del gobernador”, valoró Escalante.