Dulce o truco: con casas tenebrosas y picnic nocturno, se viene una nueva celebración de Halloween en Las Tardes

Desde 2017 a la actualidad, el festejo de Halloween se convirtió en uno de los eventos más esperados para los vecinos de Las Tardes. La celebración se hizo cada año más grande y fue sumando adeptos, con muchos vecinos que se unen a la movida. Sin tiempo que perder, las organizadoras apuntaron la nueva fecha para la noche de terror, entre dulces, trucos y calabazas. Será el próximo sábado 1 de noviembre, con recorrido por casas tenebrosas y un gran picnic nocturno en el gazebo del barrio.

“Fuimos cambiando la modalidad, mejorando y sumando cosas, ideas, gente, y tomando la experiencia para superarla año tras año. A medida que se acerca octubre, los vecinos ya empiezan a preguntar cuándo lo hacemos. Es un signo de que lo disfrutan tanto como nosotras”, contaron a dúo Lorena y Marina, quienes liman los últimos detalles, a El Roldanense. “Este año va a estar muy bueno, hay más organizadoras y colaboradoras. Estamos armando algo muy lindo con la decoración”, puntualizaron.

En esta oportunidad, aseguraron ambas, habrá diferentes sorpresas. “No queremos spoilear, pero los amantes de Merlina y Harry Potter van a tener material para hacer fotos épicas”, describieron. “El recorrido tenebroso será libre como el año pasado. Las casas estarán decoradas y cada uno empezará el camino por donde quiera. Podrán ver el mapa en la cuenta de Instagram”, explicaron, y añadieron: “El año pasado fue tremenda la convocatoria, la producción fue espectacular y muy original. Pensamos que este año va a ser de sueños, o pesadillas…”.

Después de andar por el barrio, llegará el momento del picnic nocturno. “Nos encontramos en nuestro emblemático gazebo (Panamá y La Siesta). Pueden traer lo que quieran para disfrutar de la noche, vamos a tener buffet y venta de bebidas a cargo del club El Muelle”, señalaron. “Este año hicimos una rifa para sumar luces y que se aprecien mejor todas las decoraciones. Pueden imaginarse el entusiasmo que hay, que empezamos la organización tres meses antes”, comentaron entusiasmadas.

El éxito de las ediciones anteriores hizo que cada vez se sume más gente, ya sea para transformar su casa como donando caramelos. En ese sentido, se puede ayudar reuniendo golosinas o con una transferencia de dinero, y quienes quieran hacerlo tienen que comunicarse con Raquel al 3413259532. “Antes del evento compraremos en cantidad con lo recaudado, es una fiesta que hacemos entre todos. Este barrio tiene una hermosa particularidad, siempre colabora para realizar los proyectos que nacen de nuestros vecinos”, destacaron.