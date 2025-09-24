El bloque Somos Roldán propone que funcione el Urbanito durante la fiesta de Colectividades

📄 Los concejales del @bloquesomosroldan, Mariano Mateo y José María Pedretti, presentaron un proyecto de solicitando al Ejecutivo que garantice el servicio de transporte público urbano durante el fin de semana en que se desarrollará la tradicional Fiesta de las Colectividades en la ciudad.

El objetivo de la iniciativa es que vecinos y vecinas de todos los barrios puedan asistir al evento cultural y gastronómico más importante del año, evitando limitaciones por falta de movilidad.

“El transporte público nació como una necesidad para Roldán y debe acompañar el crecimiento y las demandas de la comunidad, especialmente en actividades que nos convocan a todos”, destacaron los ediles. Con esta medida, se busca garantizar la inclusión, accesibilidad y participación de toda la ciudadanía en una fiesta que refleja la identidad multicultural de Roldán.