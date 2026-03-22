El Enjambre comienza con sus talleres y este año será sede de Alcohólicos y Narcóticos anónimos

Ubicado en la esquina de Salta y Rivadavia, el centro cultural El Enjambre comienza la temporada 2026 con diferentes propuestas pensadas tanto para niños como para adultos y sigue abierto a nuevas ideas: si alguien quiere sumar algún taller/clase debe comunicarse al 3425134889.

Los jueves a las 20hs Tania Ramirez Margot está a cargo del taller de canto, un lugar para explorar las posibilidades de la voz, conectar con la respiración, las emociones y con los demás. Para formar parte, tenés que contactarte al 3412124766.

Lunes miércoles y viernes hay Yoga en silla y lunes miércoles y sabado Yoga tradicional a cargo de Veronica Asmania: 3412472775.

Los sábados de 10 a 11hs a partir de abril se dictará un Taller de arte infantil a cargo de la Seño Lourdes: 3412472775.

Además, este año El Enjambre será sede de Alcohólicos Anónimos, que funcionará los lunes de 19hs a 21hs: 3417437509; y también de Narcóticos Anónimos cuyas reuniones se realizarán Martes y Viernes de 18.30ha a 20.30hs: 3415795944.