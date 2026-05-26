El Enjambre suma un nuevo espacio artístico con talleres de danzas folklóricas y expresión corporal

El espacio cultural El Enjambre continúa ampliando sus propuestas comunitarias en Roldán y, desde este mes, incorporará talleres de expresión corporal y danzas folklóricas destinados a distintas edades.

La iniciativa estará a cargo de Delfina Lucía Tedini, una joven de 17 años con una extensa trayectoria en el mundo de la danza, quien comenzó a bailar desde muy pequeña y transitó por distintas disciplinas y estilos culturales.

“La idea es que cualquier persona pueda acercarse a experimentar la danza desde el sentir, sin importar la edad o si tiene experiencia previa”, indicó la joven profesora y agregó: “La propuesta nace con el objetivo de generar un espacio accesible, inclusivo y de encuentro a través del movimiento”.

El taller para niños y niñas de entre 5 y 8 años se desarrollará los jueves de 17:30 a 18:30, mientras que el espacio para jóvenes y adultos será los mismos días de 18:30 a 20 horas, en la sede ubicada en Salta y Rivadavia.

Además del aprendizaje técnico, la propuesta buscará revalorizar las raíces culturales argentinas mediante ritmos y repertorios tradicionales como la chacarera, la zamba y el gato, así como también otras danzas folklóricas menos difundidas en la actualidad.

“Estos espacios son fundamentales para que nuestras danzas sigan vivas y puedan transmitirse a nuevas generaciones”, expresaron desde la organización.

Quienes deseen obtener más información o sumarse a las clases pueden comunicarse al 3413470558.