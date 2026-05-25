Atención Roldán: anuncian cortes de luz para este martes en tres barrios de la ciudad

La Empresa Provincial de la Energía (EPE) informó que este martes 26 de mayo se llevarán adelante trabajos programados en líneas de media tensión y tareas de poda en distintos sectores de la ciudad de Roldán, motivo por el cual se producirán interrupciones en el suministro eléctrico.

Según detallaron, las tareas se desarrollarán entre las 08:00 y las 12:00 horas y las zonas principalmente afectadas serán los barrios Cotos de la Alameda Este, Cotitos R y Mi Sosiego.

Además, desde la empresa advirtieron que otros sectores cercanos también podrían experimentar cortes momentáneos de aproximadamente 15 minutos debido a maniobras operativas previstas para las 08:00 y las 12:00 horas.

La EPE señaló que, en caso de mal tiempo, las actividades programadas podrían suspenderse. Asimismo, aclararon que el servicio podría restablecerse antes o después del horario informado, dependiendo del avance de los trabajos.

Desde la compañía recomendaron a los vecinos tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del suministro eléctrico.