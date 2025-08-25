El fútbol femenino de Los Teros debutó en la Copa General San Martín y gritó campeón

El equipo femenino de fútbol del Club Los Teros tuvo su primera participación oficial en un torneo, disputando la 26° edición de la tradicional Copa General San Martín, desarrollada en el Jockey Club de Rosario los días sábado 23 y domingo 24 de agosto.

La competencia reunió a 31 equipos provenientes de distintas regiones del país, como Córdoba y Buenos Aires, además de la presencia internacional de Uruguay.

Las jugadoras de Los Teros compitieron en la modalidad de fútbol 7, alcanzando la final de la Copa de Bronce, donde lograron el título al imponerse en la tanda de penales.

Este logro marca un paso muy importante para el desarrollo del fútbol femenino dentro de la institución, en un contexto donde el fútbol de Los Teros sigue creciendo también en sus categorías infantiles y juveniles, ampliando cada vez más la participación y el compromiso de sus deportistas.