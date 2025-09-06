El intendente Escalante debió ser internado en Rosario por un evento cardiovascular

En horas de la tarde de este sábado el intendente de la ciudad,Daniel Escalante, sufrió evento cardiovascular.Según el último parte su estado de salud es estable.

Desde el área de prensa de la Municipalidad,emitieron el siguiente comunicado:

“La Municipalidad de Roldán informa que el intendente Daniel Escalante sufrió en las últimas horas un evento cardiovascular y actualmente se encuentra internado en la Unidad Coronaria de una institución de la vecina ciudad de Rosario, recibiendo la atención médica correspondiente.

Su estado es estable y permanece acompañado por su familia.

Se solicita a la comunidad y a los medios de comunicación prudencia y respeto en

este momento. Cualquier novedad será comunicada oficialmente por este medio”