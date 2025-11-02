El reconocido actor Luciano Cáceres trae su obra a la ciudad: “Me encanta llegar a Roldán, se crea un vínculo cercano con la gente”

El reconocido actor Luciano Cáceres, uno de los más importantes de la escena argentina, protagoniza “Muerde”, la obra teatral escrita y dirigida por Francisco Lumerman que llegará a Roldán el próximo lunes 10 de noviembre. Se trata de un intenso thriller psicológico y policial que cuenta la historia de René, un hombre que fue abandonado de chico por sus padres en el taller familiar. La función marcará el inicio de la temporada teatral en la ciudad, con la Casa de la Cultura como sede de diferentes espectáculos sobre tablas durante el mes de noviembre.

“Me pone muy contento llegar a Roldán, es espectacular. Me encanta, hago teatro de toda la vida. Va a ser la primera vez que visite la ciudad, pero amo salir de gira y conectar con la gente. Se da el abrazo del público y se crea algo más cercano que está buenísimo”, contó el actor en diálogo con El Roldanense. “Hemos llevado la obra por casi 80 ciudades de toda la Argentina. También hicimos gira por Uruguay, estuvimos en Madrid y hasta fuimos a Estados Unidos. Ciudades grandes, pueblos pequeños, todo tipo de idiosincrasias”, señaló.

Aún cuando tiene experiencia en haber pisado grandes escenarios, Cáceres destacó que en ciudades chicas la obra se resignifica. “Allí conocen a René, el personaje principal, siempre hay una historia del lugar que se relaciona. Es el peón que quedó abandonado, el que se crió en la iglesia o el que vivió en la plaza”, describió. “Siempre hay algo más cercano y se empieza a generar un espejo, una identificación, porque quién no ha sufrido un abandono, una situación de amor, o se ha sentido diferente en algún ámbito”, añadió.

La obra se centra en la historia de un chico que fue abandonado por su madre al nacer. Luego, al rehacer su vida, su padre también lo abandona en un taller de carpintería de ataúdes. “Se cría solo como un perro, le dejan una lata con comida una vez por día y queda congelado intelectualmente en esa edad del abandono. Se vuelve hombre físicamente pero conserva la mirada de un niño que no puede ver la maldad del mundo”, dijo el actor. “En pueblo chico e infierno grande, se vuelve el raro, el distinto, el retrasado para algunos”, esgrimió.

Los espectadores notarán la tensión de la función al primer instante. “El personaje aparece con las manos manchadas con sangre y no sabemos qué, cuándo y cómo pasó. Con el público vamos a ir enterándonos qué fue lo que sucedió en la vida de este ser tan particular”, expresó el intérprete. “En una hora de espectáculo, pasamos por muchos claroscuros, momentos de comicidad, ternura, violencia y tristeza. Van a conocer su vínculo con el amor y la sexualidad, y su personalidad tan dulce y distinta”, profundizó.

Cáceres alcanzó notoriedad en la televisión por sus papeles en producciones televisivas como Graduados, El Puntero, Crímenes de Familia, Leona y Viudas e Hijos del Rock & Roll. Sin embargo, su trayectoria en el teatro comenzó antes que en la pantalla chica. “El teatro es un salto al vacío, adrenalina pura y no hay vuelta atrás. El resultado es inmediato, sucede o no sucede con los espectadores, empieza y termina en un momento. La tele o el cine tienen otros tiempos, van mutando mucho y por ahí hay escenas que no quedan” argumentó.

“El teatro es un ritual que viene sobreviviendo hace miles de años y es milagroso, así sea con muchos o pocos espectadores. Hay personas se ponen de acuerdo para ir a una hora determinada a un lugar determinado, y lo que sucede allí es único por más que yo siempre haga lo mismo”, destacó. “Tiene que ver con la energía, con el ida y vuelta junto al público, lo que sucede en ese instante”, pronunció Luciano, quien comenzó a actuar hace 37 años y, además de Roldán, llevará la obra por otras localidades como Cañada Rosquín y Ceres.

Será su primera vez en la ciudad, aunque aseguró haber escuchado de ella y cruzarla por la ruta en diferentes oportunidades. “Se genera un vínculo cercano con los espectadores, te los cruzas durante el día y siempre hay algún teatrista de la ciudad que te cuenta la realidad local”, detalló, y lanzó la invitación al show: “A todo el público roldanense, los espero. Qué sea una alegría para todos. A la salida, me gustaría conectar con la gente y saber qué les pareció la obra, conocer sus opiniones y darnos un abrazo o un saludo”.