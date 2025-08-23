El roldanense que vuelve a la tierra del carnaval: Miguel Fullana dirigirá nuevamente a un club de Gualeguaychú

La trayectoria de Miguel Ángel Fullana podría aplicar a la frase popular que indica que “uno vuelve siempre a los lugares donde fue feliz”. Es que el vecino roldanense de barrio Los Aromos está pronto a convertirse en nuevo entrenador de Juventud Unida de Gualeguaychú, el club entrerriano donde dejó un grato recuerdo en sus dos anteriores pasos como director técnico.

Para evocar su primera estadía allí hay que viajar hasta 2006, cuando el equipo estaba comprometido con el descenso. Sin embargo, a pocos días de tomar el cargo, ganó la reválida a Atlético Paraná y festejó la permanencia del plantel en el extinto torneo Argentino B. La primera experiencia se prolongó hasta 2010. La segunda, en tanto, ocurrió en 2019, cuando volvió a cumplir el objetivo de mantener a Juventud en la categoría. En este caso, jugando el Federal B.

Ahora mismo, la situación es diferente. Fullana, ex DT del equipo femenino de Newell’s -donde logró el ascenso a Primera en 2024-, conducirá al equipo en el Torneo Regional Federal Amateur que comienza a fines de octubre.

Cabe destacar que el exfutbolista, quien fue parte del histórico plantel leproso de Marcelo Bielsa que se consagró campeón, está trabajando en el club gualeguaychense desde marzo de este año, cuando asumió como coordinador general de fútbol.