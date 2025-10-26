Elecciones 2025: en Roldán ganó LLA, segundo Fuerza Patria y tercero Provincias Unidas

Pasadas las 20hs el centro de cómputos del municipio dio a conocer los resultados de las elecciones en Roldán: con el 97% de las mesas escrutadas, La Libertad Avanza cosechó más del 40% de los votos y ganó con comodidad.

Segundo quedó Fuerza Patria que llevaba a Caren Tepp como candidata y que obtuvo el 28% de los votos, en tanto que Provincias Unidas, la apuesta del gobernador Maximiliano Pullaro con Gisela Scaglia a la cabeza quedó como tercera fuerza con 16,3%.